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20.11.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology tendiert am Freitagmittag nahe Vortagesschluss
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Die Meyer Burger Technology-Aktie kam im Stuttgart-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,010 EUR.
Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im Stuttgart-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,010 EUR an der Tafel. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'609 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,012 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,010 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,010 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33 Meyer Burger Technology-Aktien.
Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,118 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.080,000 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie. Am 14.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,001 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie 94,000 Prozent sinken.
Redaktion finanzen.ch
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