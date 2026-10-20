Meyer Burger Technology Aktie News: Investoren fliehen am Dienstagvormittag aus Meyer Burger Technology

Die Meyer Burger Technology-Aktie notierte im Stuttgart-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 5,9 Prozent bei 0,016 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'271 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Meyer Burger Technology-Aktie ging bis auf 0,016 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,016 EUR.

Bei einem Wert von 0,236 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2025). Mit einem Zuwachs von 1.375,000 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2026 bei 0,001 EUR. Mit Abgaben von 96,250 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Redaktion finanzen.ch

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