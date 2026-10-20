Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Dienstagmittag im Ausverkauf

Der Meyer Burger Technology-Aktie ging im Stuttgart-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 5,9 Prozent auf 0,016 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'239 Punkten steht. Die Meyer Burger Technology-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,016 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,016 EUR. Zuletzt wechselten 1'133 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

Am 28.10.2025 markierte das Papier bei 0,236 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.375,000 Prozent könnte die Meyer Burger Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 0,001 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2026). Der aktuelle Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie ist somit 96,250 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Redaktion finanzen.ch

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