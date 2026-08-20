Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Donnerstagnachmittag kaum bewegt

Kaum Ausschläge verzeichnete die Meyer Burger Technology-Aktie im Stuttgart-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 0,051 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'130 Punkten tendiert. Der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,070 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Meyer Burger Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,050 EUR aus. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 0,050 EUR. Über Stuttgart wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'735 Meyer Burger Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Redaktion finanzen.ch

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