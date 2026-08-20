Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Meyer Burger Technology-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Stuttgart-Handel nahezu unverändert bei 0,051 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'242 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,070 EUR. Bei 0,050 EUR markierte die Meyer Burger Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,050 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2'669 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

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