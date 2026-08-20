Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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20.08.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Die Meyer Burger Technology-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 0,050 EUR.
Die Meyer Burger Technology-Aktie musste um 12:28 Uhr im Stuttgart-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 0,050 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'185 Punkten steht. Der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,050 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,050 EUR. Über Stuttgart wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'669 Meyer Burger Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Redaktion finanzen.ch
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