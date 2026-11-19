Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Meyer Burger Technology-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Stuttgart bei 0,010 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'838 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,012 EUR. Im Tief verlor die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,010 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,012 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 59 Meyer Burger Technology-Aktien.

Am 28.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,118 EUR. Mit einem Zuwachs von 1.080,000 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,001 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 94,000 Prozent könnte die Meyer Burger Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Meyer Burger Technology-Aktie

Versteigerung des Inventars von Meyer Burger Deutschland hat begonnen

Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten

Meyer Burger: Provisorische Nachlassstundung endet am 2. Dezember