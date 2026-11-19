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19.11.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Die Meyer Burger Technology-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Stuttgart bei 0,010 EUR.
Die Meyer Burger Technology-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Stuttgart-Handel notierte das Papier bei 0,010 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'953 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,012 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,010 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,012 EUR. Bisher wurden heute 3 Meyer Burger Technology-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 0,118 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1.080,000 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meyer Burger Technology-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,001 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie 94,000 Prozent sinken.
Redaktion finanzen.ch
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