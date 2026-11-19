Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Meyer Burger Technology-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Stuttgart bei 0,010 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'852 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,012 EUR. In der Spitze fiel die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,010 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,012 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 21 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.

Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 0,118 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.080,000 Prozent könnte die Meyer Burger Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.07.2026 bei 0,001 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 94,000 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Meyer Burger Technology-Aktie

Versteigerung des Inventars von Meyer Burger Deutschland hat begonnen

Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten

Meyer Burger: Provisorische Nachlassstundung endet am 2. Dezember