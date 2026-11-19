|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.11.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology kommt am Donnerstagmittag kaum vom Fleck
Die Aktie von Meyer Burger Technology zeigt sich am Donnerstagmittag ohne grosse Bewegung. Die Meyer Burger Technology-Aktie kam im Stuttgart-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,010 EUR.
Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Meyer Burger Technology-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Stuttgart bei 0,010 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'852 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,012 EUR. In der Spitze fiel die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,010 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,012 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 21 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.
Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 0,118 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.080,000 Prozent könnte die Meyer Burger Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.07.2026 bei 0,001 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 94,000 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Meyer Burger Technology-Aktie
Versteigerung des Inventars von Meyer Burger Deutschland hat begonnen
Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten
Meyer Burger: Provisorische Nachlassstundung endet am 2. Dezember
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Meyer Burger Technology AG
Analysen zu Meyer Burger Technology AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten erwartet -- DAX dürfte tiefer starten -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex dürfte am Freitag Verluste hinnehmen müssen. Auch der deutsche Aktienmarkt wird wohl tiefer in den Handel einsteigen. An den Börsen in Fernost erleben Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.