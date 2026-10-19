Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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19.10.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology gewinnt am Nachmittag kräftig
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Die Meyer Burger Technology-Aktie konnte zuletzt im Stuttgart-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,3 Prozent auf 0,017 EUR.
Um 16:28 Uhr wies die Meyer Burger Technology-Aktie Gewinne aus. In der Stuttgart-Sitzung ging es für das Papier um 6,3 Prozent auf 0,017 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'210 Punkten liegt. In der Spitze legte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,017 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,017 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1'032 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 0,236 EUR. Derzeit notiert die Meyer Burger Technology-Aktie damit 92,797 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2026 bei 0,001 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meyer Burger Technology-Aktie mit einem Verlust von 96,471 Prozent wieder erreichen.
Redaktion finanzen.ch
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