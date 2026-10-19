Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittag kaum bewegt

Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Meyer Burger Technology-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Stuttgart bei 0,016 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'214 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,017 EUR. Das Tagestief markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,016 EUR. Bei 0,017 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Stuttgart 354 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.

Am 28.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,236 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.375,000 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.07.2026 Kursverluste bis auf 0,001 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie ist somit 96,250 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Redaktion finanzen.ch

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