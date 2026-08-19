Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology haussiert am Mittwochnachmittag

Das Papier von Meyer Burger Technology konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im Stuttgart-Handel um 257,1 Prozent auf 0,050 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'232 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,070 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,016 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19'577 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Meyer Burger Technology-Aktie

Versteigerung des Inventars von Meyer Burger Deutschland hat begonnen

Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten

Meyer Burger: Provisorische Nachlassstundung endet am 2. Dezember