Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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19.08.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology haussiert am Mittwochnachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Zuletzt ging es für das Meyer Burger Technology-Papier aufwärts. Im Stuttgart-Handel verteuerte es sich um 257,1 Prozent auf 0,050 EUR.
Das Papier von Meyer Burger Technology konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im Stuttgart-Handel um 257,1 Prozent auf 0,050 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'232 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,070 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,016 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19'577 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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