Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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19.08.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology zündet am Mittwochvormittag Kursrakete
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Zuletzt wies die Meyer Burger Technology-Aktie Gewinne aus. In der Stuttgart-Sitzung ging es für das Papier um 264,3 Prozent auf 0,051 EUR nach oben.
Die Meyer Burger Technology-Aktie notierte im Stuttgart-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 264,3 Prozent auf 0,051 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'186 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,070 EUR. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 0,016 EUR. Zuletzt wechselten via Stuttgart 13'308 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.
Redaktion finanzen.ch
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