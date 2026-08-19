Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology zündet am Mittwochvormittag Kursrakete

Die Meyer Burger Technology-Aktie notierte im Stuttgart-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 264,3 Prozent auf 0,051 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'186 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,070 EUR. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 0,016 EUR. Zuletzt wechselten via Stuttgart 13'308 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Meyer Burger Technology-Aktie

Versteigerung des Inventars von Meyer Burger Deutschland hat begonnen

Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten

Meyer Burger: Provisorische Nachlassstundung endet am 2. Dezember