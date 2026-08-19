Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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19.08.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verteuert sich am Mittwochmittag kräftig
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Zuletzt ging es für das Meyer Burger Technology-Papier aufwärts. Im Stuttgart-Handel verteuerte es sich um 264,3 Prozent auf 0,051 EUR.
Um 12:28 Uhr stieg die Meyer Burger Technology-Aktie. In der Stuttgart-Sitzung kletterte das Papier um 264,3 Prozent auf 0,051 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'164 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,070 EUR zu. Die Stuttgart-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,016 EUR. Zuletzt wechselten 13'382 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.
Redaktion finanzen.ch
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