Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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18.09.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Freitagnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Die Meyer Burger Technology-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Stuttgart-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 0,031 EUR abwärts.
Die Meyer Burger Technology-Aktie rutschte in der Stuttgart-Sitzung um 16:28 Uhr um 3,1 Prozent auf 0,031 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'572 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,031 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,032 EUR. Bisher wurden via Stuttgart 209 Meyer Burger Technology-Aktien gekauft oder verkauft.
Redaktion finanzen.ch
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