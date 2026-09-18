Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Freitagvormittag nahe Vortagesniveau

Bei der Meyer Burger Technology-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Stuttgart-Handel hat das Papier einen Wert von 0,032 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'675 Punkten steht. Die Meyer Burger Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,032 EUR aus. In der Spitze büsste die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,032 EUR ein. Den Stuttgart-Handel startete das Papier bei 0,032 EUR.

Redaktion finanzen.ch

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