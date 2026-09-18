Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Freitagmittag ohne grosse Veränderung

Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 0,032 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'708 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Meyer Burger Technology-Aktie sogar auf 0,034 EUR. Die Abwärtsbewegung der Meyer Burger Technology-Aktie ging bis auf 0,032 EUR. Mit einem Wert von 0,032 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Stuttgart-Volumen auf 26 Meyer Burger Technology-Aktien.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Meyer Burger Technology-Aktie

Versteigerung des Inventars von Meyer Burger Deutschland hat begonnen

Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten

Meyer Burger: Provisorische Nachlassstundung endet am 2. Dezember