Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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18.09.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Freitagmittag ohne grosse Veränderung
Die Aktie von Meyer Burger Technology zeigt sich am Freitagmittag ohne grosse Bewegung. Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 0,032 EUR.
Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 0,032 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'708 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Meyer Burger Technology-Aktie sogar auf 0,034 EUR. Die Abwärtsbewegung der Meyer Burger Technology-Aktie ging bis auf 0,032 EUR. Mit einem Wert von 0,032 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Stuttgart-Volumen auf 26 Meyer Burger Technology-Aktien.
Redaktion finanzen.ch
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