Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology schiesst am Dienstagnachmittag hoch

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im Stuttgart-Handel legte sie um 7,7 Prozent auf 0,014 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'156 Punkten steht. Bei 0,080 EUR erreichte die Meyer Burger Technology-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,013 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 510'820 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

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