Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Meyer Burger Technology-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Stuttgart bei 0,013 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'176 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,013 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bisher bei 0,013 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,013 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Stuttgart-Handel 7 Meyer Burger Technology-Aktien.

Redaktion finanzen.ch

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