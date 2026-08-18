Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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18.08.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Die Meyer Burger Technology-Aktie kam im Stuttgart-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,013 EUR.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Meyer Burger Technology-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Stuttgart bei 0,013 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'176 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,013 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bisher bei 0,013 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,013 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Stuttgart-Handel 7 Meyer Burger Technology-Aktien.
Redaktion finanzen.ch
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