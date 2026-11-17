Die Meyer Burger Technology-Aktie kam im Stuttgart-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,010 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 21'128 Punkten steht. Bei 0,011 EUR erreichte die Meyer Burger Technology-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die grössten Abgaben verzeichnete die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,010 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,011 EUR. Zuletzt wechselten 109 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 0,118 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meyer Burger Technology-Aktie derzeit noch 1.080,000 Prozent Luft nach oben. Am 14.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,001 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 94,000 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Redaktion finanzen.ch

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