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17.11.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Dienstagnachmittag behauptet
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Mit einem Kurs von 0,010 EUR zeigte sich die Meyer Burger Technology-Aktie im Stuttgart-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Meyer Burger Technology-Aktie kam im Stuttgart-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,010 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 21'128 Punkten steht. Bei 0,011 EUR erreichte die Meyer Burger Technology-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die grössten Abgaben verzeichnete die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,010 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,011 EUR. Zuletzt wechselten 109 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.
Am 28.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 0,118 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meyer Burger Technology-Aktie derzeit noch 1.080,000 Prozent Luft nach oben. Am 14.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,001 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 94,000 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Redaktion finanzen.ch
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