Bei der Meyer Burger Technology-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Stuttgart-Handel hat das Papier einen Wert von 0,010 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 21'277 Punkten tendiert. Die Meyer Burger Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,011 EUR an. Im Tief verlor die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,010 EUR. Den Stuttgart-Handel startete das Papier bei 0,011 EUR. Zuletzt stieg das Stuttgart-Volumen auf 60 Meyer Burger Technology-Aktien.

Bei 0,118 EUR markierte der Titel am 28.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Meyer Burger Technology-Aktie damit 91,525 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.07.2026 bei 0,001 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 94,000 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Redaktion finanzen.ch

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