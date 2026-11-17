Mit einem Wert von 0,010 EUR bewegte sich die Meyer Burger Technology-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 21'211 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,011 EUR. In der Spitze fiel die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,010 EUR. Mit einem Wert von 0,011 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Stuttgart 67 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 0,118 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Der aktuelle Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie ist somit 1.080,000 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,001 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie ist somit 94,000 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Redaktion finanzen.ch

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