Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Meyer Burger Technology-Aktie konnte um 16:28 Uhr im Stuttgart-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 0,031 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'702 Punkten steht. Die Meyer Burger Technology-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,050 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,030 EUR. Bisher wurden heute 11'602 Meyer Burger Technology-Aktien gehandelt.

Redaktion finanzen.ch

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