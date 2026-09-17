Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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17.09.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Das Papier von Meyer Burger Technology legte zuletzt zu und stieg im Stuttgart-Handel um 3,3 Prozent auf 0,031 EUR.
Die Meyer Burger Technology-Aktie konnte um 16:28 Uhr im Stuttgart-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 0,031 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'702 Punkten steht. Die Meyer Burger Technology-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,050 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,030 EUR. Bisher wurden heute 11'602 Meyer Burger Technology-Aktien gehandelt.
Redaktion finanzen.ch
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