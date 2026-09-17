Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.09.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Donnerstagvormittag behauptet
Die Aktie von Meyer Burger Technology hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Meyer Burger Technology-Aktie notierte im Stuttgart-Handel zuletzt bei 0,030 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.
Mit einem Kurs von 0,030 EUR zeigte sich die Meyer Burger Technology-Aktie im Stuttgart-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'623 Punkten steht. Die Meyer Burger Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,030 EUR an. Die grössten Abgaben verzeichnete die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,030 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,030 EUR.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Meyer Burger Technology-Aktie
Versteigerung des Inventars von Meyer Burger Deutschland hat begonnen
Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten
Meyer Burger: Provisorische Nachlassstundung endet am 2. Dezember
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Meyer Burger Technology AG
Analysen zu Meyer Burger Technology AG
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Leitzinserhöhung: Dow deutlich stärker erwartet -- SMI reagiert mit Gewinnen -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt am Donnerstag zu. An der Wall Street greifen die Anleger beherzt zu. In Fernost zeigten sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.