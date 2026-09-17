Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Donnerstagvormittag behauptet

Mit einem Kurs von 0,030 EUR zeigte sich die Meyer Burger Technology-Aktie im Stuttgart-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'623 Punkten steht. Die Meyer Burger Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,030 EUR an. Die grössten Abgaben verzeichnete die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,030 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,030 EUR.

Redaktion finanzen.ch

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