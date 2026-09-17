Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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17.09.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology zieht am Donnerstagmittag deutlich an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Die Meyer Burger Technology-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung zuletzt 13,3 Prozent im Plus bei 0,034 EUR.
Um 12:28 Uhr sprang die Meyer Burger Technology-Aktie im Stuttgart-Handel an und legte um 13,3 Prozent auf 0,034 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'608 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,050 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,030 EUR. Der Tagesumsatz der Meyer Burger Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 5'000 Aktien.
Redaktion finanzen.ch
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