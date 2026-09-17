Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology zieht am Donnerstagmittag deutlich an

Um 12:28 Uhr sprang die Meyer Burger Technology-Aktie im Stuttgart-Handel an und legte um 13,3 Prozent auf 0,034 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'608 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,050 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,030 EUR. Der Tagesumsatz der Meyer Burger Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 5'000 Aktien.

Redaktion finanzen.ch

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