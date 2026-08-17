Meyer Burger Technology Aktie News: Bären lasten am Montagnachmittag auf Meyer Burger Technology

Um 16:28 Uhr ging es für die Meyer Burger Technology-Aktie nach unten. Im Stuttgart-Handel fiel das Papier um 60,0 Prozent auf 0,012 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'213 Punkten notiert. Der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,005 EUR nach. Bei 0,028 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 98'073 Meyer Burger Technology-Aktien.

Redaktion finanzen.ch

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