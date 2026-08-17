Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology bricht am Montagvormittag ein

Die Meyer Burger Technology-Aktie notierte im Stuttgart-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 6,7 Prozent bei 0,028 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'298 Punkten realisiert. Der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,027 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 0,028 EUR. Zuletzt wurden via Stuttgart 5'300 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

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