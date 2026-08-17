Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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17.08.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittag im Ausverkauf
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Das Papier von Meyer Burger Technology gab in der Stuttgart-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 9,3 Prozent auf 0,027 EUR abwärts.
Die Meyer Burger Technology-Aktie rutschte in der Stuttgart-Sitzung um 12:28 Uhr um 9,3 Prozent auf 0,027 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'240 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,027 EUR ein. Den Stuttgart-Handel startete das Papier bei 0,028 EUR. Bisher wurden via Stuttgart 5'302 Meyer Burger Technology-Aktien gekauft oder verkauft.
Redaktion finanzen.ch
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