Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittag im Ausverkauf

Die Meyer Burger Technology-Aktie rutschte in der Stuttgart-Sitzung um 12:28 Uhr um 9,3 Prozent auf 0,027 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'240 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,027 EUR ein. Den Stuttgart-Handel startete das Papier bei 0,028 EUR. Bisher wurden via Stuttgart 5'302 Meyer Burger Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Meyer Burger Technology-Aktie

Versteigerung des Inventars von Meyer Burger Deutschland hat begonnen

Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten

Meyer Burger: Provisorische Nachlassstundung endet am 2. Dezember