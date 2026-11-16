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16.11.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Montagnachmittag im Bärenmodus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Die Meyer Burger Technology-Aktie rutschte in der Stuttgart-Sitzung um 9,1 Prozent auf 0,010 EUR ab.
Die Meyer Burger Technology-Aktie gab im Stuttgart-Handel um 16:28 Uhr um 9,1 Prozent auf 0,010 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'400 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,010 EUR. Die Stuttgart-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,011 EUR. Zuletzt wechselten 158 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.
Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,118 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meyer Burger Technology-Aktie 1.080,000 Prozent zulegen. Am 14.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,001 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 94,000 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Redaktion finanzen.ch
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