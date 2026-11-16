Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Montagvormittag mit Kursfeuerwerk

Die Meyer Burger Technology-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung um 09:28 Uhr 9,1 Prozent im Plus bei 0,012 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'346 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,012 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 0,011 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 86 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,118 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.08.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 883,333 Prozent. Am 14.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,001 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie liegt somit 1.900,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Redaktion finanzen.ch

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