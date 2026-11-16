Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verliert am Mittag kräftig

Die Meyer Burger Technology-Aktie notierte im Stuttgart-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 9,1 Prozent bei 0,010 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'356 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,010 EUR. Bei 0,011 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Meyer Burger Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 145 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 0,118 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Mit einem Zuwachs von 1.080,000 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,001 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 94,000 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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