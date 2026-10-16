Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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16.10.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Anleger setzen Meyer Burger Technology am Freitagnachmittag unter Druck
Die Aktie von Meyer Burger Technology gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Meyer Burger Technology-Aktie nach unten. Im Stuttgart-Handel fiel das Papier um 20,0 Prozent auf 0,016 EUR.
Um 16:28 Uhr fiel die Meyer Burger Technology-Aktie. Im Stuttgart-Handel rutschte das Papier um 20,0 Prozent auf 0,016 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'283 Punkten steht. Im Tief verlor die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,016 EUR. Mit einem Wert von 0,017 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Meyer Burger Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 6'487 Aktien.
Am 28.10.2025 markierte das Papier bei 0,236 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Meyer Burger Technology-Aktie damit 93,220 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 0,001 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meyer Burger Technology-Aktie 2.566,667 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Redaktion finanzen.ch
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