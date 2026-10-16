Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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16.10.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Freitagvormittag im Tiefenrausch
Die Aktie von Meyer Burger Technology gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Meyer Burger Technology-Aktie rutschte in der Stuttgart-Sitzung zuletzt um 15,0 Prozent auf 0,017 EUR ab.
Die Meyer Burger Technology-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im Stuttgart-Handel ging es für das Papier um 15,0 Prozent auf 0,017 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'225 Punkten steht. In der Spitze büsste die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,017 EUR ein. Bei 0,017 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag. Im Stuttgart-Handel wechselten bis jetzt 400 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.
Bei 0,236 EUR markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1.288,235 Prozent Plus fehlen der Meyer Burger Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,001 EUR. Abschläge von 96,471 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Redaktion finanzen.ch
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