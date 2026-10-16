Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Freitagmittag tiefrot

Die Meyer Burger Technology-Aktie gab im Stuttgart-Handel um 12:28 Uhr um 20,0 Prozent auf 0,016 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'259 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,016 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,017 EUR. Zuletzt wechselten via Stuttgart 6'477 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,236 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meyer Burger Technology-Aktie derzeit noch 1.375,000 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.07.2026 bei 0,001 EUR. Mit einem Kursverlust von 96,250 Prozent würde die Meyer Burger Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Redaktion finanzen.ch

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