Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verteidigt Stellung am Nachmittag

Zum Vortag unverändert notierte die Meyer Burger Technology-Aktie um 16:28 Uhr im Stuttgart-Handel bei 0,030 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'511 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,032 EUR. Das Tagestief markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,030 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,030 EUR. Zuletzt wurden via Stuttgart 78 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

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