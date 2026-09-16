Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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16.09.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verteidigt Stellung am Nachmittag
Die Aktie von Meyer Burger Technology hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Meyer Burger Technology-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Stuttgart bei 0,030 EUR.
Zum Vortag unverändert notierte die Meyer Burger Technology-Aktie um 16:28 Uhr im Stuttgart-Handel bei 0,030 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'511 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,032 EUR. Das Tagestief markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,030 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,030 EUR. Zuletzt wurden via Stuttgart 78 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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