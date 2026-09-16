Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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16.09.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Meyer Burger Technology hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Meyer Burger Technology-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Stuttgart-Handel hat das Papier einen Wert von 0,030 EUR.
Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 0,030 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'487 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,030 EUR. Die Meyer Burger Technology-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,030 EUR ab. Die Stuttgart-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,030 EUR.
Redaktion finanzen.ch
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