Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 0,030 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'487 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,030 EUR. Die Meyer Burger Technology-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,030 EUR ab. Die Stuttgart-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,030 EUR.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Meyer Burger Technology-Aktie

Versteigerung des Inventars von Meyer Burger Deutschland hat begonnen

Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten

Meyer Burger: Provisorische Nachlassstundung endet am 2. Dezember