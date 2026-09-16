Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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16.09.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Meyer Burger Technology hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 0,030 EUR zeigte sich die Meyer Burger Technology-Aktie im Stuttgart-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im Stuttgart-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,030 EUR an der Tafel. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'537 Punkten steht. Die Meyer Burger Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,032 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bisher bei 0,030 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,030 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Stuttgart-Handel 76 Meyer Burger Technology-Aktien.
Redaktion finanzen.ch
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