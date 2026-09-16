Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittag mit stabiler Tendenz

Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im Stuttgart-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,030 EUR an der Tafel. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'537 Punkten steht. Die Meyer Burger Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,032 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bisher bei 0,030 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,030 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Stuttgart-Handel 76 Meyer Burger Technology-Aktien.

Redaktion finanzen.ch

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