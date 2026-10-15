Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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15.10.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Donnerstagnachmittag nahezu unbewegt
Die Aktie von Meyer Burger Technology hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 0,020 EUR.
Bei der Meyer Burger Technology-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Stuttgart-Handel hat das Papier einen Wert von 0,020 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'152 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,021 EUR. In der Spitze büsste die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,017 EUR ein. Bei 0,017 EUR ging der Anteilsschein in den Stuttgart-Handel. Zuletzt wechselten 1'124 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 0,236 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1.080,000 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meyer Burger Technology-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 14.07.2026 auf bis zu 0,001 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meyer Burger Technology-Aktie derzeit noch 97,000 Prozent Luft nach unten.
Redaktion finanzen.ch
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