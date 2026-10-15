Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Vormittag im Bärenmodus

Die Meyer Burger Technology-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im Stuttgart-Handel ging es für das Papier um 15,0 Prozent auf 0,017 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'067 Punkten liegt. Der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,017 EUR nach. Bei 0,017 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Meyer Burger Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 89 Stück gehandelt.

Bei 0,236 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie liegt somit 92,797 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,001 EUR fiel das Papier am 14.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 96,471 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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