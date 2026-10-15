Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verteidigt am Mittag Tendenz

Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im Stuttgart-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,020 EUR an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'026 Punkten liegt. Die Meyer Burger Technology-Aktie legte bis auf 0,020 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Meyer Burger Technology-Aktie sank bis auf 0,017 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,017 EUR. Bisher wurden via Stuttgart 1'108 Meyer Burger Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 0,236 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2025). Gewinne von 1.080,000 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 14.07.2026 Kursverluste bis auf 0,001 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie ist somit 97,000 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Redaktion finanzen.ch

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