Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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15.09.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verteidigt am Nachmittag Tendenz
Die Aktie von Meyer Burger Technology hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 0,030 EUR.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Meyer Burger Technology-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Stuttgart bei 0,030 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'451 Punkten liegt. Die Meyer Burger Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,032 EUR aus. Das bisherige Tagestief markierte Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,030 EUR. Bei 0,030 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Stuttgart wurden im bisherigen Handelsverlauf 25 Meyer Burger Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Redaktion finanzen.ch
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