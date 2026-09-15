Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verteidigt am Nachmittag Tendenz

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Meyer Burger Technology-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Stuttgart bei 0,030 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'451 Punkten liegt. Die Meyer Burger Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,032 EUR aus. Das bisherige Tagestief markierte Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,030 EUR. Bei 0,030 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Stuttgart wurden im bisherigen Handelsverlauf 25 Meyer Burger Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Redaktion finanzen.ch

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