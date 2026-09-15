Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittag mit sattem Kursplus

Die Meyer Burger Technology-Aktie notierte im Stuttgart-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 6,7 Prozent auf 0,032 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'404 Punkten tendiert. Die Meyer Burger Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,032 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,030 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Meyer Burger Technology-Aktien beläuft sich auf 24 Stück.

Redaktion finanzen.ch

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