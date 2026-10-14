Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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14.10.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology fällt am Mittwochvormittag tief
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Zuletzt ging es für die Meyer Burger Technology-Aktie nach unten. Im Stuttgart-Handel fiel das Papier um 15,0 Prozent auf 0,017 EUR.
Um 09:28 Uhr fiel die Meyer Burger Technology-Aktie. Im Stuttgart-Handel rutschte das Papier um 15,0 Prozent auf 0,017 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'767 Punkten steht. Die Meyer Burger Technology-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,017 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,017 EUR.
Bei einem Wert von 0,236 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.288,235 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2026 bei 0,001 EUR. Mit einem Kursverlust von 96,471 Prozent würde die Meyer Burger Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Redaktion finanzen.ch
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