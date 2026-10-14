Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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14.10.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology knickt am Mittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Stuttgart-Handel verbilligte sie sich um 15,0 Prozent auf 0,017 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Meyer Burger Technology nach unten. In der Stuttgart-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 15,0 Prozent auf 0,017 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'913 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,017 EUR. Den Stuttgart-Handel startete das Papier bei 0,017 EUR. Über Stuttgart wurden im bisherigen Handelsverlauf 79 Meyer Burger Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 0,236 EUR markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.288,235 Prozent könnte die Meyer Burger Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,001 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meyer Burger Technology-Aktie derzeit noch 96,471 Prozent Luft nach unten.
Redaktion finanzen.ch
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