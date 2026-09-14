Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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14.09.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Bei der Meyer Burger Technology-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Stuttgart-Handel hat das Papier einen Wert von 0,030 EUR.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Meyer Burger Technology-Aktie im Stuttgart-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 0,030 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'598 Punkten liegt. In der Spitze legte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,032 EUR zu. Die Meyer Burger Technology-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,030 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,032 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 869 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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