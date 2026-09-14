Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Kaum Ausschläge verzeichnete die Meyer Burger Technology-Aktie im Stuttgart-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 0,030 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'598 Punkten liegt. In der Spitze legte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,032 EUR zu. Die Meyer Burger Technology-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,030 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,032 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 869 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

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