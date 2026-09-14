Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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14.09.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verteidigt am Vormittag Vortagesniveau
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Die Meyer Burger Technology-Aktie kam im Stuttgart-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,030 EUR.
Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Meyer Burger Technology-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Stuttgart bei 0,030 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'582 Punkten notiert. Der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,032 EUR zu. Bei 0,030 EUR markierte die Meyer Burger Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 0,032 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Meyer Burger Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 334 Aktien.
Redaktion finanzen.ch
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