Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Meyer Burger Technology-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Stuttgart bei 0,030 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'582 Punkten notiert. Der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,032 EUR zu. Bei 0,030 EUR markierte die Meyer Burger Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 0,032 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Meyer Burger Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 334 Aktien.

Redaktion finanzen.ch

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