Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittag behauptet

Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Meyer Burger Technology-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Stuttgart-Handel nahezu unverändert bei 0,030 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'624 Punkten liegt. Die Meyer Burger Technology-Aktie legte bis auf 0,032 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die grössten Abgaben verzeichnete die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,030 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,032 EUR. Zuletzt wechselten via Stuttgart 368 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

Redaktion finanzen.ch

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