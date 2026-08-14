Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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14.08.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Nachmittag stark gefragt
Die Aktie von Meyer Burger Technology zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im Stuttgart-Handel gewannen die Meyer Burger Technology-Papiere zuletzt 11,1 Prozent.
Im Stuttgart-Handel gewannen die Meyer Burger Technology-Papiere um 16:28 Uhr 11,1 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'266 Punkten notiert. Bei 0,030 EUR markierte die Meyer Burger Technology-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 0,028 EUR. Zuletzt wechselten via Stuttgart 237 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.
Redaktion finanzen.ch
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