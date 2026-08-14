Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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14.08.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology zeigt sich am Vormittag freundlich
Die Aktie von Meyer Burger Technology gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im Stuttgart-Handel gewannen die Meyer Burger Technology-Papiere zuletzt 3,7 Prozent.
Um 09:28 Uhr ging es für das Meyer Burger Technology-Papier aufwärts. Im Stuttgart-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 0,028 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'446 Punkten liegt. Die Meyer Burger Technology-Aktie legte bis auf 0,028 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 0,028 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Meyer Burger Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44 Stück gehandelt.
Redaktion finanzen.ch
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