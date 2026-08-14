Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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14.08.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verteidigt Stellung am Mittag
Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Im Stuttgart-Handel kam die Meyer Burger Technology-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 0,027 EUR.
Mit einem Wert von 0,027 EUR bewegte sich die Meyer Burger Technology-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'379 Punkten liegt. Die Meyer Burger Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,028 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die Meyer Burger Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,027 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,028 EUR. Über Stuttgart wurden im bisherigen Handelsverlauf 45 Meyer Burger Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Redaktion finanzen.ch
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